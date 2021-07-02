В «Векторе» рассказали, чем новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» отличается от прошлой версии

Замруководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих рассказала, что обновленная вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» отличается от своей прошлой версии только технологическими особенностями производства.

Непомнящих уточнила в эфире канала «Россия 24», что от предыдущей вакцины «ЭпиВакКорона» новый вариант отличается рядом технологических особенностей производства. Все действующие вещества препарата остались прежними. Она отметила, что единственное изменение — два пептида решили объединить в один, чтобы упростить процесс синтеза и масштабирование.

Специалист также пояснила, что последняя буква в названии «ЭпиВакКорона-Н» означает «новая», а также отсылает к месту разработки вакцины — Новосибирску.

«Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины 28 июня. Препарат будут выпускать в форме суспензии и вводить внутримышечно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной.