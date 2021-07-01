Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов заявил, что ревакцинироваться от ковида можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально.

На сегодня рекомендация по ревакцинации – раз в полгода, без учета титра антител. По словам специалиста, если уровень антител упал, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном поделились статистикой по вакцинации от COVID-19 за последние сутки. Так, за прошедший день от коронавируса привились 15 911 петербуржцев. Первично вакцинировались 15 911 человек. За вторым компонентом вакцины за минувшие сутки пришли 5532 человека.