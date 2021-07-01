Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной

Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов заявил, что ревакцинироваться от ковида можно любой зарегистрированной вакциной независимо от того, каким препаратом человек прививался изначально.

На сегодня рекомендация по ревакцинации – раз в полгода, без учета титра антител. По словам специалиста, если уровень антител упал, то можно проконсультироваться со специалистом, который решит этот вопрос, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 538 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 135 886 летальных исходов, выздоровел 5 017 321 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном поделились статистикой по вакцинации от COVID-19 за последние сутки. Так, за прошедший день от коронавируса привились 15 911 петербуржцев. Первично вакцинировались 15 911 человек. За вторым компонентом вакцины за минувшие сутки пришли 5532 человека.

иммунолог коронавирус ревакцинация


 

Новости партнеров
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой вакциной
Штамм коронавируса «Дельта» выявили у 90% россиян на ИВЛ
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что вспышка COVID предполагает ...
Привитым петербуржцам обещают скидки на каршеринг
Более 400 финнов заболели коронавирусом после поездки на Евро-2020 в Петербург
Как Петербург отметит День семьи, любви и верности
В Кронштадте на улице Восстания закончился ремонт
До конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства