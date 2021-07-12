В Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак»

Для вакцинации доступны 8,5 тысяч доз препарата.

В Санкт-Петербург сегодня, 12 июля, привезли новую партию вакцины «КовиВак» в количестве 8580 доз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе наращиваются темпы вакцинации. В связи с этим власти стараются обеспечить необходимый запас вакцины. Многие петербуржцы хотят привиться именно «КовиВаком», потому что после него редко бывают какие-либо побочные реакции, но препарата на всех не хватает.

Известно, что всего в Петербург поступило 1257022 комплекта доз вакцины, из них 27540 доз — ЭпиВакКорона, 28080 — КовиВак, остальное — Гам-КОВИД-Вак. На данный момент запас вакцины в городе — 182616 комплектов доз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов коронавируса.