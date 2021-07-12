«Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов коронавируса

Препарат способен защитить в том числе от индийского штамма.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи рассказали о том, что препарат «Спутник V» доказал свою эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в ведущем международном журнале Vaccines.

Чтобы понять, насколько вакцина эффективна, были проведены исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у привитых препаратом «Спутник V». В результате выяснилось, что препарат может защищать в том числе от индийского штамма.

Напоминаем, что «Спутник V» используют в 67 странах мира с общим населением более 3,5 миллиардов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против COVID.