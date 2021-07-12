Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против COVID

Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против COVID
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Основанием для медотвода от инъекции COVID-вакциной могут служить лишь несколько состояний. Об этом рассказали врачи.

По их словам, все другие диагнозы являются лишь временным откладыванием процедуры. Медики подчеркнули, что отечественные вакцины гипоаллергенны.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные специалистов, прививка от COVID-19 противопоказана людям с крайне-аллергической реакцией, таких как отек Квинке или анафилактический шок, в случае, если она возникает на введение других вакцин.

Также отвод от вакцинации не смогут получить люди с аллергическими реакциями в виде крапивницы.

Напомним, в России за последние сутки болезнь подтвердилась у 25 140 человек. Жертвами COVID-19 стали 710 россиян, полностью выздоровели и выписались из больниц 16 429 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шансы на сохранение жизни и здоровья россиян, которым противопоказана прививка от COVID-19, появятся лишь в том случае, если в стране количество вакцинированных составит минимуму 90%.

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