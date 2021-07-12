Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации от COVID-19

Александр Горелов, заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что шансы на сохранение жизни и здоровья россиян, которым противопоказана прививка от COVID-19, появятся лишь в том случае, если в стране количество вакцинированных составит минимуму 90%.

Только при таком уровне вакцинированных россиян можно говорить о победе над вирусом XXI Века. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Для примера эпидемиолог привел борьбу с корью. Он рассказал, что коллективный иммунитет формируется при иммунизации 65% населения. Этот показатель помогает преодолеть напряжённый сезон роста заболеваемости инфекциями более-менее безболезненно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом болеют более 186,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.