В мире коронавирусом болеют более 186,7 млн человек

В мире коронавирусом болеют более 186,7 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 186 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. В мире новый вирус подхватили уже 186 753 958 человек. К летальному исходу вирус привел в 4 029 721 случае.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 33 853 809 зараженных, 607 155 умерших. Следом идут Индия (30 837 222 инфицированных, 408 040 скончались) и Бразилия (19 089 940 зараженных, умерли 533 488 человек).

Россия все еще на пятой строчке «антирейтинга»: здесь, по данным оперативного штаба РФ, медики выявили 5 783 333 инфицированных, скончались от нового вируса 143 002 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что секрет популярности вакцины «КовиВак» в тем, что одной процедуры вакцинирования уже якобы достаточно для завершения вакцинации.

в мире зараженные коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кузнецова заявила о негативном влиянии дистанционки на школьников
Эпидемиолог назвал золотой стандарт вакцинации от COVID-19
Петербург может побить очередной температурный рекорд 12 июля
Россияне назвали главные недуги от переработок
В мире коронавирусом болеют более 186,7 млн человек
Китай и Россия допустили взаимное признание вакцин от коронавируса
Неопытный водитель каршеринга влетел в столб на Ветеранов
Россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей