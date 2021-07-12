В мире коронавирусом болеют более 186,7 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция уже выявлена у более чем 186 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. В мире новый вирус подхватили уже 186 753 958 человек. К летальному исходу вирус привел в 4 029 721 случае.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 33 853 809 зараженных, 607 155 умерших. Следом идут Индия (30 837 222 инфицированных, 408 040 скончались) и Бразилия (19 089 940 зараженных, умерли 533 488 человек).

Россия все еще на пятой строчке «антирейтинга»: здесь, по данным оперативного штаба РФ, медики выявили 5 783 333 инфицированных, скончались от нового вируса 143 002 человека.

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