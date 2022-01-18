В каких городах чаще всего спрашивают QR-код при устройстве на работу

За время, прошедшее с введения QR-кодов для вакцинировавшихся или переболевших коронавирусом россиян, требования многих работодателей изменились. Теперь строчку о наличии сертификата и цифрового кода часто можно увидеть в числе прочих требований к кандидату. Соискатели также отмечают в своих резюме наличие QR-кода как один из плюсов.

Специалисты сервиса SuperJob провели статистические исследования и выяснили, в каких городах России чаще всего спрашивают наличие сертификата и индивидуального цифрового кода при устройстве на работу. Всего было исследовано 1,1 млн вакансий в открытом доступе и 3 млн резюме, которые сейчас активны. В поле зрения статистики вошли вакансии и резюме за последние 1,5 месяца. Чаще всего сертификаты и коды требуются при устройстве на работу в сферу услуг (общественное питание) и курьерские службы.

В числе городов-лидеров оказались Санкт-Петербург и Красноярск. Там работодатели требуют код в 9,5% и 8,1% от общего числа резюме. Также в список вошла Москва. В столице код спрашивают в 6,5% вакансий.

Реже всего работодатели интересуются наличием QR-кода в Краснодаре и Воронеже. В районных центрах и небольших городах требования к соискателям намного проще, там сертификаты и индивидуальные цифровые кода практически не спрашивают.

В целом количество запросов на наличие кода о вакцинации у потенциальных сотрудников возросло в среднем на 2% (от 1,6 % в Красноярске до 2,9 % в Санкт-Петербурге). И только в Краснодаре за последние полтора месяца вакансий с обязательным сертификатом о вакцинации стало меньше на 0,5 процента.

Соискатели тоже чаще стали указывать наличие QR-кода в числе преимуществ. В Казани, Перми и Воронеже анкет с таким пунктом стало больше на 5%. Готовы предоставить сертификаты о вакцинации:

В Уфе – 23%

В Волгограде – 22,9%

В Самаре и Москве – 22,1% соискателей.

В целом по стране количество резюме с пометкой о наличии QR-кода увеличилось всего на 0,5%.