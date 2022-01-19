При пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек

В Сосновом Бору произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 18:10 мск.

На улице Комсомольская горело подвальное помещение на общей площади 2 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по городу.

На месте происшествия работала дежурная смена 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 18:45 мск. Спасателями по маршевой лестнице было эвакуировано 20 человек, так же при помощи спасательных устройств был спасен один человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.