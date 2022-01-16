Квартирный пожар в Тихвине выгнал пятерых жильцов на улице

Из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам.

Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленобласти 16 января.

МЧСникам удалось ликвидировать пожар в квартире в Тихвинском районе 47-ого региона. На время уйти из своих квартир пришлось сразу нескольким соседям. Сообщение о возгорании пришло на пульт спасателей в 13:55. В многоквартирном доме на четвертом этаже горела обстановка квартиры на площади девяти «квадратов».

Покинуть свои дома пришлось при помощи спасательных устройств по маршевой лестнице. В результате пожара никто не пострадал. Потушить пожар удалось к половине третьего дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Центральном районе Петербурга боролись два десятка МЧСников.