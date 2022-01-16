В баре на Ломоносова загорелся потолок: 20 человек тушили пожар

Пожар случился в баре на Ломоносова. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар случился в баре на Ломоносова. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Центральном районе Петербурга боролись два десятся МЧСников.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в дома №1/28 по улице Ломоносова вызвали пожарных в 12:32. В трехэтажном, жилом доме, на первом этаже, в баре размером 8х9 метров загорелся потолок на площади 10 квадратных метров.

На борьбу с пожаром в увеселительном заведении направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за полчаса, в 13:00.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на Пражской улице тушили своими силами. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.