В баре на Ломоносова загорелся потолок: 20 человек тушили пожар

В баре на Ломоносова загорелся потолок: 20 человек тушили пожар
Пожар случился в баре на Ломоносова. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Центральном районе Петербурга боролись два десятся МЧСников.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в дома №1/28 по улице Ломоносова вызвали пожарных в 12:32. В трехэтажном, жилом доме, на первом этаже, в баре размером 8х9 метров загорелся потолок на площади 10 квадратных метров.

На борьбу с пожаром в увеселительном заведении направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за полчаса, в 13:00.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на Пражской улице тушили своими силами. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В баре на Ломоносова загорелся потолок: 20 человек тушили пожар
Фигуристка Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы
В Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот QR-кодов
Мигрант-развратник совратил еще одну 13-летнюю петербурженку
Жителей Ленобласти предупредили о метели и заморозках
Семиклассница выпала с восьмого этажа на Грибалевой
В Ленобласти мужчина до смерти забил жену в ее день рождения
Годовалая девочка чуть не погибла от отравления снотворным отца в Петербурге