Пожар в «двушке» на Пражской тушили своими силами

В пожаре, вероятнее всего, никто не пострадал. Фото: "Яндекс Панорамы"

В пожаре, вероятнее всего, никто не пострадал. Фото: "Яндекс Панорамы"

С огнем во Фрунзенском районе Петербурга удалось справиться без помощи спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что жильцы дома №39 по улице Пражская вызвали пожарных в 23:54. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат площадью 10 квадратных метров.

На борьбу с квартирным пожаром направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось потушить еще до приыбытия МЧСников.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что на улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру.