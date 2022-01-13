Пожар в «двушке» на Пражской тушили своими силами

Пожар в &#171;двушке&#187; на Пражской тушили своими силами
В пожаре, вероятнее всего, никто не пострадал. Фото: "Яндекс Панорамы"

С огнем во Фрунзенском районе Петербурга удалось справиться без помощи спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что жильцы дома №39 по улице Пражская вызвали пожарных в 23:54. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат площадью 10 квадратных метров.

На борьбу с квартирным пожаром направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь удалось потушить еще до приыбытия МЧСников.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что на улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру.

новости СПб пожар пражская улица происшествие


 

Новости партнеров
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар в «двушке» на Пражской тушили своими силами
Врач предупредил об опасности жаропонижающих
На Заставкой загорелся мусор: в огне пострадал мужчина
Любимое многими лакомство способно снизить риск воспаления
На «Коле» в четверг столкнулись два «Мерседеса»: ...
Деньги пенсионеров под угрозой. Как защититься от кибермошенников
ОСАГО дорожает: СМИ назвали цифру в 48%
Небольшой пожар в квартире на Танкиста Хрустицкого обжег мужчину