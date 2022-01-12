На улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру

На улице Трефолева силами 20 пожарных потушили двухкомнатную квартиру
Пожар произошел в квартире на улице Трефолева. Фото: google.maps

В Кировском районе Петербурга сегодня днем случился квартирный пожар.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что жильцы дома №9/2 по улице Трефолева вызвали пожарных в 14:06. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат площадью 10 квадратных метров.

На борьбу с квартирным пожаром направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Пожар потушили меньше чем за полчаса — к 14:32. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Костромском проспекте в больницу увезли мужчину.

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