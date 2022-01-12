После пожара на Костромском проспекте в больницу увезли мужчину

После пожара на Костромском проспекте в больницу увезли мужчину
Огонь охватил квартиру на Костромском проспекте. Фото: "Яндекс панорамы"

При пожаре в Выборгском районе Петербурга в среду пострадал мужчина. Его пришлось доставить в больницу.

Возгорание случилось в однокомнатной квартире. С огнем боролись более 20 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 12 января, в 13:21. Все случилось в квартире по адресу: Костромской проспект, дом №57. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 25 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 20 человек личного состава и четыре пожарные машины. К 13:44 пожар сумели локализовать. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы.

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