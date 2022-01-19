Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном курорте

Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте. Фото: кадр из фильма "Ганнибал: Восхождение"

Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте. Фото: кадр из фильма "Ганнибал: Восхождение"

Во Франции скончался 37-летний актер Гаспар Ульель, получивший травму при падении на горнолыжном курорте.

Как сообщает телеканал BFMTV, Ульель был госпитализирован после падения во время катания на лыжах на французском горнолыжном курорте Розьер. Его доставили в больницу на вертолете.

По данным радиостанции France Bleu, падение произошло в результате столкновения актера с другим лыжником.

Состояние Ульеля оценивалось как. Ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму. Спасти его жизнь не удалось.

Гаспер Ульель сыграл в таких фильмах, как «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он получил французскую национальную кинопремию «Сезар».