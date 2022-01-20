Как будет рассчитываться пенсия: две плохие новости для работающих пенсионеров

Рекордная по процентам индексация пенсий не коснется пожилых людей, которые продолжают официально работать.

После указа президента Владимира Путина размер страховой части проиндексируют на 8,4%. Но не повлияет на размер пенсий для трудящихся людей пенсионного возраста, поскольку их ежемесячные нерабочие выплаты не попадают под ежегодную индексацию. Пересчитывается только страховая часть пенсии и только у неработающих пенсионеров.

Работающих пенсионеров напрямую касается другое повышение 2022 года: предельная величина базы для начисления взносов увеличена до 1,6 млн рублей. Теперь это максимальная сумма, которую работающие граждане могут внести в Пенсионный фонд Российской Федерации. Исходя из нее, начисляются баллы для расчета суммы будущих пенсионных выплат. Казалось бы, хорошо. Вот только это первая плохая новость, поскольку она приведет не к повышению будущих пенсий, а к их уменьшению.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова пояснила, что максимальный размер базы для начисления пенсии тесно связан с количеством баллов. Подробный комментарий специалистов опубликован на портале «Юридические тонкости». Специалисты объясняют, что чем больше сумма базы, тем меньше баллов начисляется работнику, не получающему регулярное повышение заработной платы. Перерасчет предполагаемой суммы пенсии пройдет в августе 2022 года.

Второй неприятный сюрприз заключается в том, что стоимость пенсионных баллов тоже вырастет и составит, предположительно, 105 рублей за один балл. Это неплохой показатель. Но получать пенсию по такому расчету смогут только те люди, кто уже достиг пенсионного возраста и уйдет с официальной работы в первой половине этого года. Для всех остальных расчет предполагаемой пенсии и сумма выплат производится по тем показателям, которые будут действительны на момент реального выхода человека на пенсию. Специалисты рекомендуют внимательно рассчитывать баллы, их начисление и вероятную сумму пенсии. Это поможет трезво оценить свои силы и вовремя уволиться с работы.