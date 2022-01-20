Песков: угрозы Запада в адрес России провоцируют войну на Украине

Песков: угрозы Запада в адрес России провоцируют войну на Украине
По словам Пескова, заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России происходят с завидным постоянством. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы Запада о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения России на Украину, могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине.

Песков, комментируя заявление президента США о мерах против банков РФ, заявил, что эти угрозы могут привести к дестабилизации обстановки.

«Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока», — считает Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москве больше не стоит реагировать на подобные заявления, поскольку они «повторяются под кальку».

По словам Пескова, заявления с угрозами и предупреждениями в адрес России происходят с завидным постоянством.

В четверг американский президент Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия, в частности, банки РФ не смогут проводить операции с долларами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отношения России и НАТО подошли к красной черте из-за Украины.

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