Песков: отношения России и НАТО подошли к красной черте из-за Украины

Песков: отношения России и НАТО подошли к красной черте из-за Украины
Песков подчеркнул, что это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не может мириться с тем, что НАТО постепенно вторгается на территорию Украины.

Представитель Кремля заявил в интервью телеканалу CNN, что Москва наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину со своими запасами вооружения. Более того, как добавляет Песков, Североатлантический альянс начал обучение украинских военных.

По словам пресс-секретаря российского лидера, такое развитие событий подвело отношения России и НАТО к красной черте. Он отметил, что Москва больше «не может терпеть» развивающуюся ситуацию.

Песков подчеркнул, что это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе.

Он также добавил, что НАТО является не голубем мира, а оружием конфронтации, которое с каждым днем подвигается все ближе и ближе к российским границам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае «вторжения» России на Украину.

Дмитрий Песков конфликт НАТО Россия украина


 

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