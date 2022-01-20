В Смольном объяснили ситуацию с уборкой Петербурга нехваткой мигрантов

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий считает, что ситуация с уборкой снега связана с нехваткой дворников.

По его словам, острый дефицит заметен в центре города, где из-за узких улиц и дворов ограничено применение техники.

«Людей в пиджаках и галстуках хватает, а что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой на дорогах, — здесь у нас серьёзный дефицит, мы должны это признать», — приводит его слова ТАСС.

Глава жилищного комитета Олег Зотов заявил, что у управляющих компаний по нормативам не хватает порядка 10 тысяч дворников, но норматив не учитывает возможные способы механизации труда.

Чаще всего на плохую уборку снега жалуются жители Невского, Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Жалобы на неубранный снег и наледь лидируют среди обращений на портал «Наш Санкт-Петербург». Также горожане активно комментируют ситуацию в соцсетях.

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