«Зубы на асфальте оставить можно»: петербуржцы комментируют «уборку» города

Огромные неубранные кучи снега наблюдаются в самом центре Петербурга.

Тротуары превратились в настоящий каток с лужами. Пройтись по ним- целое экстремальное приключение, которое может закончится в травмопункте.

«Невозможно ходить…Зубы оставить на асфальте можно… Печальное зрелище», — пишут очевидцы в соцсетях. По словам местных жителей, из-за плохой уборки им приходится ходить по проезжей части.

«Я сегодня припарковалась довольно далеко от дома и пока дошла по двору ( 200 метров) до Бассейной раз 10 была на грани полёта и это с учётом того, что шла как пингвин. Просто жуть. И у парадной прям под козырьком ноги поползли в пляс. Чую, травмпункт нынче самое тусовочное место», — пишет возмущенная петербурженка.

Вот что еще пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Передвижение по неубранным тротуарам, с таянием снега, превращается в ещё больший вызов, чем по снегу…»

«Это какой — то квест, господа, «дойди до дома и не упади»! Это же кошмар какой- то! Я работаю в Адмиралтейском районе в 5 мин. от дома добиралась домой 35 минут! И это Вознесенский пр. правительственная трасса!»

«Ехала по КАДу и смотрю 5 машин спереди идут чистят.Подумала,вот классно-молодцы.А они свернули на съезд.И тут бац…проезжает картеж и ровно съезжает там же….А КАД так и остался дальше в снегу»

Между тем, по прогнозам синоптиков, вечером в пятницу снова подморозит. Это значит, что петербуржца снова нужно стиснуть зубы. В последний день уходящей рабочей недели в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В пятницу, 14 января, за синоптическую ситуацию будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. После полудня местами образуется гололедица. Температурный фон будет постепенно понижаться.

«Постепенное похолодание, кратковременные осадки и гололедица», — сообщил синоптик.

Температура воздуха днем в городе составит 0…+2 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3, во второй половине дня слегка подморозит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.