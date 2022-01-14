Уборочная техника снова прошла стороной Приморский и Выборгский районы

Уборочная техника снова прошла стороной Приморский и Выборгский районы
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:50, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего уборочной техники традиционно наблюдается в исторической части города — от снега чистят Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы. Спецтехника также наблюдается на юге Петербурга – в Московском, Фрунзенском и Кировском районах.

Почти без внимания остались Калининский и Приморском районы города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в пятницу ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС. На город надвигается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Кроме того, местами в Петербурге пройдет снег и мокрый снег.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка улиц


 

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