Петербуржцев в МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с

В Петербурге в пятницу ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС.

Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Северной столице начнет ухудшаться с пятницы, 14 января. На город надвигается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Кроме того, местами в Петербурге пройдет снег и мокрый снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Температура воздуха в течение суток будет на уровне +1…-1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.