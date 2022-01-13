Петербуржцев в МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с

Петербуржцев в МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с
Погода в Северной столице начнет ухудшаться с пятницы, 14 января. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге в пятницу ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в МЧС.

Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Северной столице начнет ухудшаться с пятницы, 14 января. На город надвигается сильный северо-западный, западный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Кроме того, местами в Петербурге пройдет снег и мокрый снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Температура воздуха в течение суток будет на уровне +1…-1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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