В пятницу в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег

В пятницу, 14 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Днем выпадут небольшие, ночью местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы сильного.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне +1…-1 градусов.
На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться