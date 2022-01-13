В пятницу в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег

В пятницу в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пятницу, 14 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадут небольшие, ночью местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне +1…-1 градусов.

На дорогах гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться

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