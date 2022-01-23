Пенсионеры сильно удивились, получив пенсии за январь

После получения январских выплат и многочисленных новостей о повышенных надбавках пожилые люди, получающие пенсии, взялись за подсчеты. Результаты разочаровали.

Государственная дума ударно поработала накануне и за один день в трех чтениях утвердила законопроект о повышенной индексации социальных выплат. Первоначально предполагалось проводить перерасчет по ставке 5,9%. Но после гневного обращения президента Владимира Путина ставка была увеличена до 8,6%.

Январские выплаты будут дополнены с учетом разницы ставки, а в феврале страховая часть пенсии уже выплатят по повышенной ставке. Эта мера вызвана небывалой инфляцией, которая превысила предварительные расчеты и составила 8,4% за 2021 год.

И хотя повышение пенсий рекордное, пенсионеры не понимают, как им с такими суммами жить дальше? Пожилые люди переживают, что при минимальной пенсии индексация даже на 8,6% — это все равно капля в море ежедневных расходов. Не говоря уже про коммуналку и лекарства. Некоторые посчитали свою пенсию в долларах и сравнили с ежемесячными начислениями восьмилетней давности. Получилось, что те, кто получал в 2012 году 400 долларов, сейчас получают 200. В два раза меньше. Пенсионеры задаются резонным вопросом: почему расчет не работает в обратную сторону.

Про реальное повышение цен на продукты в магазинах пожилые люди предпочитают даже не думать: там реальная инфляция составляет 20%-30%. Многие категории продуктов никак не соответствуют по росту цен тому, о чем рапортуют ФАС и Росстат. Дорожает оплата коммунальных услуг, топливо для автомобилей, проезд. Пенсии с трудом покрывают услуги ЖКХ. Остается только внимательно считать деньги, экономить и радоваться, что индексация прошла по повышенной ставке.

Пенсионеры из регионов сетуют и на региональный МРОТ. В средствах массовой информации постоянно звучит сумма в 13 тысяч. Тем не менее во многих регионах он ниже и составляет 9-10 тысяч рублей. Люди недоумевают, почему так и откуда чиновники взяли цифры для минимального прожиточного минимума? А главное, как на такие суммы прожить?