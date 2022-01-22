Главе Следственного комитета доложат о деле о гибели ребенка из-за нападения собак в Забайкалье

Главе Следственного комитета доложат о деле о гибели ребенка из-за нападения собак в Забайкалье
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели семилетней девочки из-за нападения собак в Забайкалье.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю. С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем», — сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, вечером 22 января правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело ребенка со следами укусов животных. Предположительно, ребенка загрызли бездомные собаки. По факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел, когда девочка гуляла с родителями во дворе дома на улице Гагарина.

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