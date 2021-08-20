Бойцовская собака покусала 7-летнюю девочку в Подмосковье

Бойцовская собака покусала 7-летнюю девочку в Подмосковье
Стаффорд покусал девочку. Фото: unsplash

Семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера.

Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел, когда девочка гуляла с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В этот момент мимо них проходила 14-летняя девочка со стаффордширским терьером на поводке. Намордника на собаке не было.

Семилетняя девочка подбежала к собаке, чтобы погладить ее, но животному это не понравилось и оно набросилось на ребенка. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге хозяев опасных собак могут обязать платить страховку. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания 18 августа.

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