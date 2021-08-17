В Петербурге хозяев опасных собак могут обязать платить страховку

Страхование ответственности владельцев собак по принципу ОСАГО предложили ввести в Петербурге. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания 18 августа.

Речь идет о собаках, включенных в список опасных пород. Авторы законопроекта предлагают обязать владельцев таких животных страховать ответственность за возможное причинение вреда здоровью и ущерба имуществу по принципу ОСАГО.

В случае несоблюдения данного требования гражданин не сможет выгуливать питомца за пределами принадлежащей ему огороженной территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге участились случаи нападения собак без намордников не только на людей, но и на своих собратьев. Так, в Кудрово бойцовский пес вцепился в собаку поменьше. Хозяева обеих собак долго не могли оторвать животных друг от друга.