В Кудрово бойцовская собака вцепилась своего пушистого собрата, хозяина ищут

Собаки сцепились в подъезде. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Собаки сцепились в подъезде. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге ищут хозяина бойцовской собаки, которая напала на собачку поменьше.

Инцидент произошел в четверг, 12 июля, в доме на Пражской улице. Видеозаписью с места происшествия поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Хозяйка животного выложила видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как крупная бойцовская собака буквально раздирает ее маленького пушистого питомца. Хозяева обеих собак долго не могли оторвать животных друг от друга.

«После инцидента человек со своей собакой сразу сбежали», — написала автор записи.

По словам женщины, у ее собаки сломана лапа, которая потребовала дорогостоящей операции. Она также написала заявление в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК начал проверку после нападения собаки на двух маленьких детей в Подмосковье. Инцидент произошел 31 июля в деревне Филипповское Чеховского городского округа Подмосковья.