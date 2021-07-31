СК начал проверку нападения собаки на детей в Подмосковье

СК начал проверку после нападения собаки на двух маленьких детей в Подмосковье.

Инцидент произошел 31 июля в деревне Филипповское Чеховского городского округа Подмосковья.

Дети были госпитализированы с множественными укушенными ранами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

По предварительной информации, мать с детьми подошла к частному дому, чтобы купить у хозяйки овощи. Ротвейлер сорвался с цепи и напал на четырехлетнюю девочку, а затем повалил коляску с 11-месячным мальчиком и стал кусать его за голову. Собаку удалось отогнать. На место происшествия прибыла скорая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что теперь Волховская городская прокуратура начала проверку после нападения собаки на 8-летнего мальчика в городе Волхов Ленобласти. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ребенок подошел к собаке, чтобы погладить ее.