Собака покусала лицо и плечи 8-летнего мальчика в Волхове

В Волхове собака напала на мальчика. Фото: pixabay.com

В Волхове собака напала на мальчика. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в городе Волхов собака напала на маленького мальчика.

Теперь Волховская городская прокуратура начала проверку после нападения собаки на 8-летнего мальчика в городе Волхов Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ребенок подошел к собаке, чтобы погладить ее.

Животное копало землю под забором, таким образом оно смогло выбраться с территории соседнего участка. Собака кинулась на мальчика, вцепившись в лицо.

После случившегося малышу диагностировали рваную рану нижней губы, укусы предплечья и тела. Пострадавшего отправили в медицинское учреждение.

В данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Врачи говорят, что его состояние удовлетворительное.

Прокуратура отмечает, что собака, которая кинулась на мальчика среднего размера. При этом животное не бойцовской породы.

В ведомстве, после проверки, будет дана оценка действиям хозяев собаки и родителей ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино.