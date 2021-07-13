Собака покусала лицо и плечи 8-летнего мальчика в Волхове

Собака покусала лицо и плечи 8-летнего мальчика в Волхове
В Волхове собака напала на мальчика. Фото: pixabay.com
В Ленинградской области в городе Волхов собака напала на маленького мальчика.

Теперь Волховская городская прокуратура начала проверку после нападения собаки на 8-летнего мальчика в городе Волхов Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ребенок подошел к собаке, чтобы погладить ее.

Животное копало землю под забором, таким образом оно смогло выбраться с территории соседнего участка. Собака кинулась на мальчика, вцепившись в лицо.

После случившегося малышу диагностировали рваную рану нижней губы, укусы предплечья и тела. Пострадавшего отправили в медицинское учреждение.

В данный момент ребенок чувствует себя хорошо. Врачи говорят, что его состояние удовлетворительное.

Прокуратура отмечает, что собака, которая кинулась на мальчика среднего размера. При этом животное не бойцовской породы.

В ведомстве, после проверки, будет дана оценка действиям хозяев собаки и родителей ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино.

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