Собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино

Собака покусала лицо и шею 6-летней девочки в деревне Витино
Собака покусала ребенка в деревне Витино. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Ломоносовском районе собака напала на маленькую девочку.

Как сообщает 78.ru, все произошло в в Ломоносовском районе в деревне Витино. Там на 6-летнюю девочку кинулась собака.

Девочке врачи диагностировали раны шеи и лица. Кроме этого у нее в ссадинах колени. Также пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Позднее же малышку отпустили лечиться амбулаторно.

В данный момент правоохранительные органы пытаются понять, кто является владельцем собаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что кинолог прокомментировал нападение псов на петербуржца, который пытался защитить свою собаку. Он заявил, что «Безответственных владельцев нельзя допускать к собакам». Напомним, что петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов.

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