«Безответственных владельцев нельзя допускать к собакам»: кинолог прокомментировал нападение псов на петербуржца, который пытался защитить свою собаку

&#171;Безответственных владельцев нельзя допускать к собакам&#187;: кинолог прокомментировал нападение псов на петербуржца, который пытался защитить свою собаку
Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов. Фото: скрин группа «Калининский район. Калининский online» во «ВКонтакте»

Вечером 30 июня житель Калининского района выгуливал своего пса и оказался покусан бойцовыми собаками, пытаясь спасти от них питомца и закрыв его своим телом. Ситуацию прокомментировал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что винить в нападении тот факт, что псы были «бойцовых пород», неверно. Фактически, «бойцовой» может считаться любая собака, которая принимает участие в боях и натаскана на травлю животных, тогда как представители тех самых «бойцовых пород» давно утратили свои бойцовские качества и «мирно живут на диванах».

При этом опасные черты характера у четвероногих проявляются, как правило, при умышленной дрессировке, то есть ответственность за поведение питомца при контакте с другими животными или людьми лежит на хозяине. Если агрессия поощряется и закрепляется в течение длительного времени, переучить собаку практически невозможно.

«Нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, чьи владельцы безответственно отнеслись к вопросу их воспитания», — подчеркивает президент РКФ и добавляет, что даже непредумышленные ошибки в воспитании питомца могут повлечь за собой трагические события.

Кинолог убежден, что вина за любое нападение домашней собаки на человека или другое животное лежит на хозяине. Если такие случаи регистрируются официально, то, как правило, их рассматривают правоохранительные органы, поскольку это является нарушением федерального закона «Об ответственном обращении с животным» и может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

«Мы в РКФ считаем, что безответственных владельцев, которые дают лишний повод обществу сомневаться в безопасности нахождения собак определённых пород среди нас, нельзя допускать к собакам в целом. По отношению к таким собаководам необходимо применять жесткие меры: вводить серьезные штрафы и соответствующее наказание с последующим запретом иметь животное. Это особенно касается тех вопиющих случаев, когда из-за безответственных людей чья-то жизнь находится в опасности», — заключил Владимир Голубев
Напомним, что во дворе дома №13 по улице Комсомола вечером 30 июня два стаффордширских терьера без намордников и поводков набросились на домашнюю собаку. Хозяину пришлось прикрыть питомца собственным телом, но псов это не остановило: они продолжили нападать на мужчину, пока их владелец, который, кстати был неподалеку, когда все случилось, пытался оттащить разъяренных животных.

В итоге пострадала не только собака, у которой, по словам очевидцев, оказались содраны скальп и кожа с передней лапы. Медицинская помощь потребовалась и хозяину пострадавшего питомца. При этом позже мужчина заявил, что не имеет претензий к владельцу стаффордов и назвал произошедшее случайностью.

Местные жители, однако, добавляют, что не раз жаловались на безответственное поведение владельца терьеров: он надевает на них намордники и поводки только при проверках полиции, а затем животные снова свободно бегают по территории, создавая угрозу безопасности окружающих.

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