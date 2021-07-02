«Безответственных владельцев нельзя допускать к собакам»: кинолог прокомментировал нападение псов на петербуржца, который пытался защитить свою собаку

Вечером 30 июня житель Калининского района выгуливал своего пса и оказался покусан бойцовыми собаками, пытаясь спасти от них питомца и закрыв его своим телом. Ситуацию прокомментировал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что винить в нападении тот факт, что псы были «бойцовых пород», неверно. Фактически, «бойцовой» может считаться любая собака, которая принимает участие в боях и натаскана на травлю животных, тогда как представители тех самых «бойцовых пород» давно утратили свои бойцовские качества и «мирно живут на диванах».

При этом опасные черты характера у четвероногих проявляются, как правило, при умышленной дрессировке, то есть ответственность за поведение питомца при контакте с другими животными или людьми лежит на хозяине. Если агрессия поощряется и закрепляется в течение длительного времени, переучить собаку практически невозможно.

«Нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, чьи владельцы безответственно отнеслись к вопросу их воспитания», — подчеркивает президент РКФ и добавляет, что даже непредумышленные ошибки в воспитании питомца могут повлечь за собой трагические события.

Кинолог убежден, что вина за любое нападение домашней собаки на человека или другое животное лежит на хозяине. Если такие случаи регистрируются официально, то, как правило, их рассматривают правоохранительные органы, поскольку это является нарушением федерального закона «Об ответственном обращении с животным» и может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность.