Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов.

Чтобы спасти свою собаку, на которую напали бойцовские, мужчина практически лег на нее и закрыл своим телом. Хозяин видео при публикации отметила, что у хозяина собак давно плохая репутация. В комментариях петербуржцы высказались, что с таким доказательством мужчина может смело идти в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском проспекте.