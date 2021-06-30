Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов.
Об этом сообщает группа «Калининский район. Калининский online» во «ВКонтакте». Так у дома 13 на улице Комсомола в Петербурге два стаффордширских терьера атаковали мужчину с собакой. Большие собаки были без намордников и поводков, их владелец был в момент нападения рядом. Нападение сняла на видео соседка. Запись собрала почти шесть тысяч просмотров, 37 лайков и 81 комментарий.
Чтобы спасти свою собаку, на которую напали бойцовские, мужчина практически лег на нее и закрыл своим телом. Хозяин видео при публикации отметила, что у хозяина собак давно плохая репутация. В комментариях петербуржцы высказались, что с таким доказательством мужчина может смело идти в полицию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском проспекте.