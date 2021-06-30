Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском проспекте

Женщине разбил голову неизвестный предмет, упавший с высоты, на Лиговском проспекте.

Об этом сообщает «Фонтанка». Накануне в службу «112» поступило информация е о том, что женщине что-то упало на голову на Лиговском проспекте, 202. Там ждала 38-летняя женщина, но осмотр здания и тротуара не помог определить, что упало на неё.

О том, что это штукатурка, говорить рано. Место происшествия осталось без каких-либо следов. Повторный осмотр дома назначили на следующий день.

Скорую вызвал знакомый женщины. Ее голова была в крови. Такое ощущение, будто упал кирпич, отмечает мужчина. Однако на месте происшествия только мелкие ошмётки штукатурки.

Женщину хотели госпитализировать, но она отказалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело девушки нашли под окнами отеля «Yes» на Просвещения. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 30-летняя девушка сняла номер на 16-ом этаже отеля «Yes» у станции метро «Проспект Просвещения».