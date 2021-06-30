Тело девушки нашли под окнами отеля «Yes» на Просвещения

Тело девушки нашли под окнами отеля &#171;Yes&#187; на Просвещения
У девушки остался маленький сын. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Тело девушки нашли под окнами отеля «Yes» на Просвещения.

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 30-летняя девушка сняла номер на 16-ом этаже отеля «Yes» у станции метро «Проспект Просвещения».

В номере отеля девушка изрядно выпила. Затем написала сообщение молодому человеку. У неё остался маленький сын.

Без десяти десять вечера её тело обнаружили у отеля.

«Ужас ((( что в голове , когда у тебя ребёнок ?!», — пишет в группе пользователь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Метро Академическая на глазах развернуло «Шкоду». Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Так ДТП произошло у метро Академическая. У «Шкоды» теперь практически нет переда. «Тойота» пересекала перекрёсток, как вдруг начала сигналить. Водитель «Шкоды» хотел развернуться, однако просто стоял с повернутым рулём.

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