У Метро Академическая на глазах развернуло «Шкоду»

У "Шкоды" теперь практически нет переда. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "Вконтакте".

У "Шкоды" теперь практически нет переда. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "Вконтакте".

У Метро Академическая на глазах развернуло «Шкоду»

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Так ДТП произошло у метро Академическая. У «Шкоды» теперь практически нет переда. «Тойота» пересекала перекрёсток, как вдруг начала сигналить. Водитель «Шкоды» хотел развернуться, однако просто стоял с повернутым рулём. Машины столкнулись. «Тойота» влетела в троллейбус.

В половине десятого на место происшествия приехали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водолазы нашли утонувшего в Вуоксе у поселка Синево. Об этом сообщает группа «Аварийно-спасательная служба ЛО» «ВКонтакте». 23-летний мужчина утонул в Вуоксе в Приозерском районе Ленобласти. Обстоятельства устанавливаются. Он начал тонуть на глазах у людей. Около половины восьмого вечера накануне в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о ЧП на озере Вуокса.