Водолазы нашли утонувшего в Вуоксе у поселка Синево

Молодой человек отдыхал с другом и во время купания начал тонуть. Фото: скрин группы "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте".

Молодой человек отдыхал с другом и во время купания начал тонуть. Фото: скрин группы "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте".

Водолазы нашли утонувшего в Вуоксе у поселка Синево.

Об этом сообщает группа «Аварийно-спасательная служба ЛО» «ВКонтакте». 23-летний мужчина утонул в Вуоксе в Приозерском районе Ленобласти. Обстоятельства устанавливаются. Он начал тонуть на глазах у людей.

Около половины восьмого вечера накануне в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о ЧП на озере Вуокса.

Молодой человек отдыхал с другом и во время купания начал тонуть.

Водолазы подняли со дна труп молодого человека через полтора часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе загорелось нежилое здание. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Накануне в половине десятого вечера вечера поступила информация о пожаре по адресу: улица Восстания дом 1. В двухэтажном нежилом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров.