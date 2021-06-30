В Кронштадтском районе загорелось нежилое здание

В Кронштадтском районе загорелось нежилое здание
В двухэтажном нежилом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров. Фото: pixabay

В Кронштадтском районе загорелось нежилое здание.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Накануне в половине десятого вечера вечера поступила информация о пожаре по адресу: улица Восстания дом 1. В двухэтажном нежилом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров.

Почти в десять часов вечера пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня участвовали 3 машины и 12 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала под автобус на Звёздной улице. Об этом сообщает 78.ru. Две женщины решили перебежать дорогу прямо перед автобусом. В итоге всё закончилось неудачей. Женщины не рассчитали скорость автобуса. Одной повезло больше — она из них успела отскочить. Вторую женщину автобус сбил. Из-под машины пострадавшую извлекали спасатели. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая не известно.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Кронштадтский район пожар происшествие чп


 

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