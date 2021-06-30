Женщина попала под автобус на Звёздной улице

Женщина попала под автобус на Звёздной улице
Одной повезло больше - она из них успела отскочить. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Женщина попала под автобус на Звёздной улице.

Об этом сообщает 78.ru. Две женщины решили перебежать дорогу прямо перед автобусом. В итоге всё закончилось неудачей. Женщины не рассчитали скорость автобуса. Одной повезло больше — она из них успела отскочить.

Вторую женщину автобус сбил. Из-под машины пострадавшую извлекали спасатели. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе вечером 30 июня пешеход попал под колеса легкового автомобиля. Мужчина скончался. Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, все случилось рядом с домом №3 по улице Типанова, неподалеку от Московской площади. Неизвестный мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.

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