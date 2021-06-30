На улице Типанова человек погиб под колесами иномарки

На улице Типанова человек погиб под колесами иномарки
Место ДТП на Типанова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Московском районе вечером 30 июня пешеход попал под колеса легкового автомобиля. Мужчина скончался.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, все случилось рядом с домом №3 по улице Типанова, неподалеку от Московской площади.

Неизвестный мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель иномарки не успел среагировать и сбил пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе. Дорожная авария полностью перекрыла движение на данном участке трассы. Объехать место происшествия можно через 104 км через деревню Дусьево.

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