Восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе

Массовое ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Массовое ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Днем 30 июня на Мурманском шоссе столкнулись шесть машин. Травмы получили восемь человек, в том числе дети, еще один скончался.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти, все случилось в 14:10 на 89-м километре Мурманского шоссе.

В аварию попали шесть машин: три грузовых и три легковых. Предварительно, при ДТП пострадали шестеро взрослых и трое детей, один из которых скончался.

Дорожная авария полностью перекрыла движение на данном участке трассы. Объехать место происшествия можно через 104 км через деревню Дусьево.

Полиция проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезают водителя из грузовика после лобового ДТП на Мурманском шоссе.