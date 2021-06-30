Восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе

Восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе
Массовое ДТП на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Днем 30 июня на Мурманском шоссе столкнулись шесть машин. Травмы получили восемь человек, в том числе дети, еще один скончался.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти, все случилось в 14:10 на 89-м километре Мурманского шоссе.

В аварию попали шесть машин: три грузовых и три легковых. Предварительно, при ДТП пострадали шестеро взрослых и трое детей, один из которых скончался.

Дорожная авария полностью перекрыла движение на данном участке трассы. Объехать место происшествия можно через 104 км через деревню Дусьево.

Полиция проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезают водителя из грузовика после лобового ДТП на Мурманском шоссе.

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