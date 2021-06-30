Спасатели вырезают водителя из грузовика после лобового ДТП на Мурманском шоссе

Лобовое ДТП с фурой и грузовиком на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Лобовое ДТП с фурой и грузовиком на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Мурманском шоссе в Ленобласти произошло лобовое ДТП с участием двух грузовиков. Спасатели вырезают водителя из кабины.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня, на 90-м километре трассы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Произошло лобовое столкновение К&Б с грузовиком. Спасатели вырезают водителя из кабины», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Одна из машин улетела в кювет, вторая осталась на проезжей части, но восстановлению, кажется, не подлежит. Дорога усыпана осколками, деталями транспортных средств и перевозимым грузом.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая прибыла к ДТП с иномарками на внутренней стороне КАД.