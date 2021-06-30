Скорая прибыла к ДТП с иномарками на внутренней стороне КАД

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На внутренней стороне Кольцевой автодороги в Северной столице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла скорая помощь.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«2 машины столкнулись на 46-м километре внутренней стороны КАД, от Косыгина в сторону Мурманки», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть одной из легковушек серьезно пострадала, машина встала посреди проезжей части. Второй участник столкновения не зафиксирован. К месту происшествия прибыли медики скорой помощи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал под колеса машины на ЗСД, на месте реанимация.