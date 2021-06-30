Велосипедист попал под колеса машины на ЗСД, на месте реанимация

Место ДТП ЗСД. на Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Место ДТП ЗСД. на Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и велосипеда. Второй транспорт не подлежит восстановлению, на месте реанимация.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«При движении от Краснопутиловской в сторону Благодатной произошло столкновения с велосипедистом. Велосипедист двигался во втором левом ряду», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у машины разбито лобовое стекло, заметно помят капот. Двухколесный транспорт восстановлению не подлежит. На месте работают сотрудники реанимации и дорожной полиции.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбитые легковушки усыпали осколками перекресток Маршала Блюхера и Кондратьевского, на месте скорая.