Разбитые легковушки усыпали осколками перекресток Маршала Блюхера и Кондратьевского, на месте скорая

Разбитые легковушки усыпали осколками перекресток Маршала Блюхера и Кондратьевского, на месте скорая
Авария на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского произошло ДТП с участием двух легковых авто. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у одной из машин полностью разбита передняя часть, вторая машина встала прямо на пешеходном переходе с выбитой фарой. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств. На месте работают сотрудники скорой помощи.

Информация о состоянии участников аварии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушку зажало между ограждением и фурой на Днепропетровской, автобусы встали.

дтп новости СПб скорая помощь


 

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