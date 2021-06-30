Легковушку зажало между ограждением и фурой на Днепропетровской, автобусы встали

На Днепропетровской улице в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Легковушка лишилась бампера.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 30 июня. Свидетелем аварии стал корреспондент Gazeta.SPb.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля попытался проехать рядом с большегрузом, но не учел габаритов своей машины. В результате транспортное средство оказалось зажато между дорожным ограждением и кузовом фуры, у автомобиля слетел бампер.

Последствия аварии также сказались на движении общественного транспорта. Участники аварии заняли большую часть дороги, проезд для автобусов оказался затруднен.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи на каршеринге пробила ограждение и вылетела на трамвайные пути на Луначарского.