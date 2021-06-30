Автоледи на каршеринге пробила ограждение и вылетела на трамвайные пути на Луначарского

ДТП с каршерингом на проспекте Луначарского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом на проспекте Луначарского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На проспекте Луначарского в Петербурге каршеринг пробил ограждение и выехал на трамвайные пути. Это уже третье ДТП с арендованным автомобилем за сутки.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Дама на делимобиле вылетела на трамвайные пути и перекрыла порот трамваям с Культуры на Луначарского», — написал автор записи.

На кадрах видно, что арендованный автомобиль пробил дорожное ограждение и оказался на трамвайных путях, перекрыв проезд общественному транспорту. Пассажирам трамвая пришлось искать другой транспорт.

Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранним утром каршеринг влетел в припаркованный BMW на Коломяжском проспекте. Еще одно ДТП с арендованным автомобилем произошло в Колпинском районе. Автоледи на каршеринге влетела в столб на перекрестке улиц Тверской и Тазаева.