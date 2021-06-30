Автоледи на каршеринге врезалась в столб в Колпино

ДТП с каршерингом в Колпино. Фото: скриншот "Автолюбители Колпино" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом в Колпино. Фото: скриншот "Автолюбители Колпино" "ВКонтакте"

В Петербурге за ночь произошло сразу несколько ДТП с участием каршеринга. Вторую аварию водитель арендованного авто устроил в Колпино.

О случившемся стало известно сегодня ночью, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте».

«Девушка на каршеринге закончила поездку в столбе на перекрестке Тверской и Тазаева», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть авто серьезно пострадала — у машины оказался смят капот и разбита передняя фара. Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что еще одно авто каршеринга попало в ДТП на аллее Котельникова, в кармане вдоль Коломяжского проспекта. Машина въехала в припаркованное авто, повредив ему правую заднюю дверь.