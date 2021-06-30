Автоледи на каршеринге врезалась в столб в Колпино

В Петербурге за ночь произошло сразу несколько ДТП с участием каршеринга. Вторую аварию водитель арендованного авто устроил в Колпино.
О случившемся стало известно сегодня ночью, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте».
«Девушка на каршеринге закончила поездку в столбе на перекрестке Тверской и Тазаева», — написал автор записи.
На кадрах видно, что передняя часть авто серьезно пострадала — у машины оказался смят капот и разбита передняя фара. Причины случившегося и информация о состоянии водителя не приводятся.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что еще одно авто каршеринга попало в ДТП на аллее Котельникова, в кармане вдоль Коломяжского проспекта. Машина въехала в припаркованное авто, повредив ему правую заднюю дверь.