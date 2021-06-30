Каршеринг влетел в припаркованный BMW на Коломяжском проспекте

Каршеринг устроил ДТП ранним утром на Коломяжском проспекте. Водитель арендованного авто въехал в припаркованную машину.
Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что легковушка подбила припаркованный BMW. У последней машины оказалась помята боковая часть, у каршеринга — передняя.
«Делимобили в действии», — написал автор записи.
Причины случившегося не приводятся.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что иномарки засыпали осколками набережную Обводного канала. Участники аварии заняли одну полосу движения.