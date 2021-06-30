Каршеринг влетел в припаркованный BMW на Коломяжском проспекте

Каршеринг влетел в припаркованный BMW на Коломяжском проспекте
ДТП с каршерингом на Коломяжском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Каршеринг устроил ДТП ранним утром на Коломяжском проспекте. Водитель арендованного авто въехал в припаркованную машину.

Дорожный инцидент случился в среду, 30 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка подбила припаркованный BMW. У последней машины оказалась помята боковая часть, у каршеринга — передняя.

«Делимобили в действии», — написал автор записи.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что иномарки засыпали осколками набережную Обводного канала. Участники аварии заняли одну полосу движения.

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