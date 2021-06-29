Иномарки засыпали осколками набережную Обводного канала

На набережной Обводного канала произошло ДТП с участием двух машин. Дорога оказалась усыпана осколками.
Авария случилась сегодня вечером, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Пежо и Мерс засыпали осколками набережную», — написал автор записи.
На кадрах видно, что у одной из иномарок заметно пострадала задняя часть, повреждения второй машины не зафиксированы. Участники аварии заняли одну полосу движения.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две маршрутки устроили ДТП на углу Энтузиастов и Наставников.